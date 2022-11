Bundesliga: BVB-Boss Watzke verteidigt Terzic und Kehl – Winter-Transfers möglich

"Vergesst es, euch am Trainer abzuarbeiten!"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verteidigt Edin Terzic und Sebastian Kehl trotz einer bisher durchwachsenen Saison vehement. Die Profis kommen aber nicht so gut weg.

Borussia Dortmund steht trotz einer knapp 100 Millionen Euro teuren Shopping Tour im vergangenen Sommer nur auf einem enttäuschenden sechsten Platz in der Bundesliga.

Dabei wollten die Schwarz-Gelben in dieser Saison den großen Rivalen FC Bayern nach zehn Meisterschaften in Folge endlich vom Thron stürzen. Weit gefehlt!

Seit 2017/18 stand der Revierklub letztmals nach 15 Spieltagen so schlecht da. Kein Wunder, dass die Dortmunder von den Medien hart angegangen wurden.

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag wollte Hans-Joachim Watzke aber trotz einer bisher durchwachsenen Saison davon nichts hören, vielmehr brach der BVB-Geschäftsführer eine Lanze für Coach Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl.

„Vergesst es, sich an ihnen abzuarbeiten. Wir werden mit diesen beiden erfolgreich sein, weil sie top sind. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir uns am Ende der Saison für die Champions League qualifizieren. Wenn nicht, haben alle das Recht, uns zu kritisieren“, sprach Watzke dem Dortmunder Duo sein volles Vertrauen aus.

BVB-Geschäftsführer kritisiert Dortmunds Profis

Die BVB-Profis kamen dagegen weniger gut weg. Der BVB-Boss nannte insbesondere die beiden Bundesliga-Pleiten vor der WM-Pause in Wolfsburg (0:2) und Mönchengladbach (2:4): „Diese beiden Spiele waren nicht das, was wir von Borussia Dortmund erwarten. Ich war zwei Tage komplett aus dem Häuschen", so Watzke.