DOSB: Burmester regt „Bundesagentur für Leistungssport“ an

Torsten Burmester, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), hat angesichts der mauen Erfolgsbilanzen des deutschen Spitzensports bei den jüngsten Großereignissen die Einrichtung einer übergeordneten und vom DOSB sowie dem Innenministerium unterstützen „Bundesagentur für Leistungssport“ angeregt. Wie Burmester in einem Gastbetrag für die FAZ (Dienstagausgabe) zudem schrieb, stecke die Spitzensportreform in einer „Sackgasse“.

In dieser Bundesagentur "lägen sportfachliche Steuerung und Förderung des Leistungssports erstmalig in einer Hand", so Burmester, der damit an frühere Gedankenspiele einer professionalisierten "Leistungssport GmbH" oder "Sportdeutschland AG" anknüpfte.