WM 2022: Shootingstar erlöst Oranje! Gakpo führt Niederlande zum Sieg gegen Senegal - Chelsea-Keeper Mendy patzt doppelt

Die Niederlande startet erfolgreich in die WM in Katar. Das Team von Louis van Gaal hat gegen den Senegal viel Mühe, zwei späte Treffer bringen den Erfolg.

PSV-Profi Cody Gakpo erlöste die Elftal mit seinem Kopfballtreffer in der 84. Minute. Senegal-Keeper Edouard Mendy, der für den FC Chelsea spielt, sah bei dem Gegentor nicht gut aus. Davy Klaassen erhöhte in der Nachspielzeit, auch hier patzte Mendy.

WM: Bergwijn verpasst erste Chance für Niederlande

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte gab die Niederlande, bei denen Matthijs de Ligt vom FC Bayern in der Startelf stand, den Ton an. Abwehrchef Virgil van Dijk köpfte eine Ecke kurz nach Wiederanpfiff knapp drüber (53.)

Noppert bewahrt Niederlande vor Rückstand

Bis in die Schlussphase hinein hatte der Senegal ein Chancenplus, doch am Ende jubelte dennoch Oranje. Gakpo kam nach einer Flanke von de Jong vor Senegal-Keeper Mendy an den Ball und versenkte den Ball per Kopf im Tor.