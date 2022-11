WM 2022: Belgien-Trikot - FIFA überrascht mit nächstem Verbot

Die Verbotsstrategie der FIFA bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar nimmt immer bizarrere Züge an.

Diesmal ist das Auswärtstrikot der Belgier dem Weltverband ein Dorn im Auge. Auf diesem prangt unter anderem das Wort „Love“ (“Liebe“) in Regenbogenfarben hinten auf dem Kragen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Belgien muss WM-Trikot ändern

Belgien: Zwei FIFA-Verbote an einem Tag

Damit sieht sich Belgien am Montag gleich zweimal einem FIFA-Verbot ausgesetzt. Bereits vor der Beanstandung des Auswärtstrikots hatte die FIFA die One-Love-Binde, mit der neben Belgien auch Deutschland, England, Wales, die Niederlande, Dänemark und die Schweiz auflaufen wollten, unter Androhung von sportlichen Sanktionen verhindert. (KOMMENTAR: Ein einziges Armutszeugnis)

Belgien startet am Mittwoch in das Turnier. Zum Auftakt in Gruppe F geht es für die „Roten Teufel“ gegen Kanada. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)