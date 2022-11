Tennis: Bremsen seine Eltern eine große Karriere aus?

Stefanos Tsitsipas wird bei den ATP Finals von den eigenen Eltern aus dem Konzept gebracht und verliert. Legende Jim Courier legt den Finger in die Wunde.

Beim mit 6:3, 3:6, 2:6 verlorenen Match gegen Andrey Rublev, was Tsitsipas den Einzug ins Halbfinale kostete, sorgten die Eltern des 24 Jahre alten Griechen erneut für Wirbel.

Courier über Eltern von Tsitsipas: „Schaden ihm“

So sehr, dass auch der Sohn zwischenzeitlich die Nase voll davon hatte - und eine frühere Nummer 1 ratlos zurückblieb.

Die beiden zankten sich während des Spiel und lenkten den Filius damit ab. Nachdem er deswegen unter anderem einen Doppelfehler produzierte, schlug er sogar einen Ball in Richtung der Eltern und warf ihnen einen bösen Blick zu.

„Es scheint, als bräuchten sie eine Therapiesitzung“

Es ist nicht das erste Mal, dass Tsitsitpas‘ Vater und Trainer Apostolos sowie seine Mutter Julia - selbst frühere Tour-Spielerin - in den Blickpunkt geraten.

Aus Sicht von Courier nimmt das Engagement der Eltern Überhand, er habe „ein bisschen Mitgefühl mit Stef Tsitsipas“. Ihm sei klar, „seine Familie ist sehr an seinem Erfolg interessiert“. Aber sie würde es nicht in die richtigen Bahnen lenken, Stefanos selbst hätte dabei gesagt, „dass er den Input von der Bank nicht will. Aber sie geben ihn trotzdem.“