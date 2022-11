TV-Premiere für Poker-Highlight im Free-TV: SPORT1 überträgt die Deutsche Poker Meisterschaft am Montag live ab 19:00 Uhr

Ismaning, 18. November 2022 – Mit einem garantierten Preispool von einer Million Euro, jeder Menge Stars und vielen verschiedenen Turnier-Varianten feiert die Deutsche Poker Meisterschaft (DPM) powered by „Four20Pharma“ und „Bench“ vom 15. bis zum 21. November ein spektakuläres Comeback. Als Pionier und TV-Heimat des Poker-Sports ist SPORT1 bei dem anstehenden Top-Event im King‘s Resort Rozvadov mittendrin und überträgt die DPM zum ersten Mal live im Free-TV. Dem Anlass entsprechend bekommt der Höhepunkt der siebentägigen Veranstaltung die große TV-Bühne: Zum krönenden Abschluss steht am Montag, 21. November, live ab 19:00 Uhr der Final Table der populärsten Spielvariante Texas Hold‘em auf dem Programm. Die Übertragung begleiten die Kommentatoren Michael Körner und Martin Pott.

Wer holt sich die begehrten Champions-Ringe?

Zuletzt wurde die Deutsche Poker Meisterschaft 2015 ausgetragen, die anstehenden Neu-Auflage des Events powered by „Four20Pharma“ und „Bench“ im King‘s Resort im tschechischen Rozvadov umfasst insgesamt neun Turniere mit verschiedenen Buy-Ins. Dabei geht es um vier Champions-Ringe in den Kategorien No-Limit Hold‘em, Seven Card Stud, Pot Limit Omaha, zudem wird ein Ring beim Ladies Event vergeben.