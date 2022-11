Schwimm-Beben: Der deutsche Verband versinkt im Chaos

Nach einer chaotischen Mitgliederversammlung am Wochenende ist der Deutsche Schwimm-Verbands (DSV) noch tiefer in die Krise gerutscht.

DSV-Präsident Marco Troll hat hingeworfen

Bei der Versammlung am Samstag in Kassel warf Marco Troll nach nur zwei Jahren an der Spitze das Handtuch und klagte über fehlende Finanzmittel und fehlendes Vertrauen.

DSV mit erfolgloser Suche nach Bundestrainern

Das fehlende Geld ist der wichtigste Grund für diverse personelle Vakanzen. So sollte längst ein neuer Cheftrainer für die Schwimmer installiert werden. „Ich habe mit international hochkarätigen Kandidaten gesprochen, letztendlich ist es immer am Gehalt gescheitert“, sagte Leistungssportdirektor Christian Hansmann dem SID , „wir werden es jetzt intern lösen.“

DSV will Missbrauchsvorwurf aufarbeiten

Der Fall Hempel, der in der ARD-Dokumentation „Missbraucht: Sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport“ öffentlich geworden war, und andere Fälle sollen extern aufgearbeitet werden, in einem Prozess, „wie es ihn im Sport noch nie gegeben hat“, kündigte Rupieper, Jurist und ehemaliger Richter, an. Man sei in der finalen Phase bei der Besetzung der Kommission, die noch in diesem Jahr ins Leben gerufen werden soll.