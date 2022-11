WM 2022: Bellingham historisch - England-Fans und Experten begeistert

Was für ein WM-Auftakt für Jude Bellingham!

Der Youngster von Borussia Dortmund zeigte sich wie im Verein auch im Trikot der Three Lions in überragender Form und sorgte zum WM-Auftakt gegen den Iran für das zwischenzeitliche 1:0 Englands. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Nach einem Lattentreffer von Harry Maguire in der 33. Minute haderten die englischen Fans noch mit dem Fußballgott. Nur zwei Minuten später war Bellingham dann mit dem Kopf zur Stelle und brachte das Leder diesmal im Netz unter.

England-Fans feiern Bellingham

Die englischen Fans honorierten diese Glanzleistung und stimmten im Khalifa International Stadium den alten Beatles-Klassiker „Hey Jude“ an.

Experte befeuert Wechselgerüchte

Auch die englischen Experten stimmten in die Lobeshymnen mit ein. So sagte der ehemalige Nationalstürmer Alan Shearer beispielweise: „Um ein England-Kapitän zu sein, muss man auf dem Platz performen, aber auch sein Verhalten, wie er redet ist fantastisch.“

Passquote? Perfekt!

Der Preis jedenfalls dürfte mit seinem Premierentor gestiegen sein. Einige Fans propagierten auf Twitter schon einen Marktwert von 200 Millionen Euro. Auch Kevin-Prince Boateng lobte Jude Bellingham in seiner SPORT1-Kolumne in höchsten Tönen.

Das Tor wirkte wie ein Befreiungsschlag für die englische Mannschaft. In der 43. Minute erzielte Bukayo Saka das 2:0, während Raheem Sterling nur zwei Minuten später auf 3:0 erhöhte.

Zum Ende der ersten Hälfte also stand es schon 3:0, das Spiel war bereits vorentschieden. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Und Bellingham? Der brachte 100 Prozent seiner Pässe in der ersten Halbzeit an die Mitspieler! Mit seinen 40 Pässen in der ersten Hälfte komplettierte er lediglich sechs weniger, als die gesamte iranische Mannschaft - und das bei seinem WM-Debüt.