BBC-Expertin Scott trägt "One Love"-Binde bei England-Spiel

Dank der früheren englischen Fußball-Nationalspielerin Alex Scott ist die „One Love“-Kapitänsbinde am Rande des WM-Gruppenspiels zwischen England und Iran am Montag doch zum Einsatz gekommen. Scott trug sie während ihres Auftritts als TV-Expertin der britischen BBC am Spielfeldrand im Khalifa-International-Stadion am linken Oberarm.