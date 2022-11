Formel 1: "Goatifi" - Hülkenberg verteidigt Mick Schumacher - dieser gibt sich angriffslustig für 2023

Mick Schumacher kollidiert in seinem letzten Rennen für Haas mit Nicholas Latifi. Zuspruch gibt es ausgerechnet von Nico Hülkenberg. Schumacher gibt sich zuversichtlich für die Zukunft.

Der Deutsche fällt in seinem vorerst letzten Formel-1-Grand-Prix am Sonntag in Abu Dhabi vom zwölften Startplatz auf den 16. Rang im Ziel zurück, kollidiert auf dem Weg dorthin mit Williams-Pilot Nicholas Latifi und bekommt von der Rennleitung eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt.