Formel 1: Fix: Sargeant erhält letztes Cockpit

Diese Formalie gab der Williams-Rennstall am Montag bekannt. Der 21-Jährige hatte am Sonntag die Formel-2-Saison als Gesamtvierter abgeschlossen und damit die notwendigen Punkte für den Erwerb der erforderlichen Superlizenz gesammelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Williams hatte Sargeant das Cockpit bereits im Oktober unter dieser Bedingung zugesagt. (BERICHT: So lief das Saisonfinale in Abu Dhabi)

In der kommenden Saison macht die Motorsport-Königsklasse dreimal in den USA Station: in Miami, Austin und erstmals auf dem berühmt-berüchtigten Strip in Las Vegas.