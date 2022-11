WM 2022: DFB-Team knickt nach FIFA-Verbot der One-Love-Binde ein - Kommentar von Kerry Hau

DFB knickt ein: Keine One-Love-Binde bei WM in Katar

Die FIFA kündigt an, das Tragen der One-Love-Binde sanktionieren zu wollen - und nicht nur das deutsche Team knickt ein. Für SPORT1-Chefreporter Kerry Hau ein „einziges Armutszeugnis“.

Nun ist klar: Die One-Love-Kapitänsbinde wird keines davon sein . Aus Angst vor Sanktionen knicken die Verbände, nicht nur der deutsche, nun also doch ein. Drei Tage, nachdem DFB-Präsident Bernd Neuendorf noch glaubhaft versichert hatte, dass Manuel Neuer die Binde auf jeden Fall tragen werde.

Doch die FIFA drängte auf den letzten Drücker sowohl den DFB als auch die übrigen teilnehmenden Nationen (u.a. England, Niederlande und Dänemark) in die Ecke. Das Tragen einer solchen Binde, so die Drohung des Weltverbands, könne laut Statuten als politisches Symbol gewertet werden und eine Strafe, beispielsweise in Form einer Gelben Karte, nach sich ziehen.