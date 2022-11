Darts-WM 2023: Fallon Sherrock doch qualifiziert! PDC ermöglicht dritten Frauen-Startplatz

Die PDC passt die Qualifikationskriterien für die Darts-Weltmeisterschaft an. Dadurch erhält Fallon Sherrock doch einen Startplatz.

Fallon Sherrock darf doch bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 ( ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER) an den Start gehen!

Obwohl sich die „Queen of the Palace“ nach den ursprünglichen Kriterien nicht qualifiziert hatte, erhält sie non doch ein Ticket für den Alexandra Palace, wo sie 2020 Geschichte geschrieben hatte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)