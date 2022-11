WM 2022: "One Love"-Verbot: Hitzlsperger kritisiert Infantino

Süle will "Privileg" auf dem Platz zurückgeben

Thomas Hitzlsperger kritisiert das Verbot der „One Love“-Kapitänsbinde durch die FIFA bei der WM in Katar scharf.

„Er denkt, das Spiel gehört ihm. Er kann sich schwul, arabisch, moslemisch und noch ganz anders fühlen. Es ist so traurig, dass wir an diesem Punkt angekommen sind“, so der ehemalige VfB-Funktionär. (SERVICE: Die DFB-PK zum Nachlesen)