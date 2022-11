Davis Cup: Kohlmann vor Viertelfinale gegen Kanada - "Mannschaft steht zusammen"

Die deutschen Tennisprofis wollen im schweren Viertelfinale des Davis Cup gegen Kanada angreifen. „Die Mannschaft steht zusammen - egal, was auf dem Platz passiert. Mit diesem Gefühl zu spielen und nicht aufzugeben, das macht uns stark. Wir haben eine sehr besondere Truppe“, sagte Bundestrainer Michael Kohlmann vor dem Aufeinandertreffen in Malaga am Donnerstag (16.00 Uhr).