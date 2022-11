WM 2022: Personalwechsel bei der ARD - Wellmer übernimmt

Noch 50 Tage: So imposant sind Katars WM-Stadien

Personeller Wechsel im ARD-Team bei der Fußball-WM in Katar: Moderatorin Jessy Wellmer ersetzt kurzfristig Alexander Bommes, der „aus gesundheitlichen Gründen" nicht zur Verfügung steht.

Dies teilte der Sender am Montag mit. Bommes war als Moderator der Expertenrunde im ARD-Studio in Mainz vorgesehen, nun wird an seiner Stelle Wellmer ab Mittwoch Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira begrüßen.