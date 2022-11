Faker vor Wechsel? Team Liquid mit erstem Angebot!

Obwohl es im Finale der Worlds 2022 nicht zum Sieg reichte, ist Lee „Faker“ Sang-hyeok in den Augen vieler nach wie vor der beste League-of-Legends-Spieler. Nun mehren sich im Netz die Gerüchte, dass der vermeintliche G.O.A.T. eventuell sein aktuelles Team T1 verlassen könnte.

Mit drei Weltmeistertiteln, zwei MSI-Trophäen und zahlreichen nationalen Erfolgen ist es schwer dagegen zu argumentieren, wenn man Lee „ Faker “ Sang-hyeok als den erfolgreichsten und zugleich besten League-of-Legends-Spieler aller Zeiten bezeichnet. Seit der Koreaner erstmals professionell zu Maus und Tastatur griff spielt dieser ausschließlich für die in Korea beheimatete eSports-Organisation T1, vormals bekannt als SKT (SK Telecom T1).

Nun mehren sich einmal mehr die Gerüchte im Netz, dass Faker in der kommenden Season für ein anderes Team auflaufen könnte. Wie die Kollegen von blix.gg berichten, soll es, Stand jetzt, zumindest mit Team Liquid sowie FlyQuest Gespräche gegeben haben, während TL offenbar ein erstes Angebot unterbreitet haben soll. Über die Höhe und Laufzeit ist gegenwärtig nichts bekannt. Schon im letzten Jahr soll es angeblich wahnwitzige Anfragen für den Spieler gegeben haben, allen voran aus der LPL, der chinesischen Profiliga.

Wie wahrscheinlich ein Wechsel aus der LCK in die amerikanische LCS ist, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, doch gab es in der Vergangenheit immer wieder das Gerücht, Faker könnte T1 verlassen, nur um am Ende dann den bestehenden Vertrag einmal mehr zu verlängern.