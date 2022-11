WM 2022: "Tut mir sehr leid" - Ex-Mitspieler berichtet von Mané-Anruf

Van Dijk sieht auch Positives in Manés WM-Aus

„Ich habe Sadio am nächsten Morgen angerufen“, teilte van Dijk mit, der sich bereits am Tag nach Manés Verletzung im Bundesliga-Spiel gegen Bremen nach der Gesundheit seines ehemaligen Liverpool-Mitspielers erkundigt hatte. „Ich wollte als Freund wissen, wie es ihm geht, weil es zu der Zeit so viele Gerüchte gab.“