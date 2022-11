Dänemark "bereit": "Dream big"

Dänemark geht mit großer Zuversicht in die WM. Man sehe sich natürlich nicht als Favorit, betonte Trainer Hjulmand vor dem Auftakt gegen Tunesien.

Dänemark geht mit großer Zuversicht in die Fußball-WM. Man sehe sich natürlich nicht als Favorit, betonte Trainer Kasper Hjulmand vor dem Auftakt am Dienstag (14.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Tunesien: "Aber wir haben gezeigt, dass wir an guten Tagen jeden schlagen können. Unser Traum ist es, etwas zu gewinnen. Die Mannschaft hat die Qualität."