Bundesliga: Max Kruse mit Ansage - "Karriere ist noch nicht vorbei"

Kruse nimmt auch an der Deutschen Poker Meisterschaft teil und hat es dort an den Finale Table geschafft, der am Montagabend ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 übertragen wird. ( NEWS: Ex-Kollege packt über Kruse aus )

Kruse kündigt an: „Voller Angriff auf Fußball“

Doch das Kapitel Profi-Fußballer ist für Kruse noch nicht abgehakt. „Jetzt geht der volle Angriff wieder auf Fußball“, teilte Kruse am Sonntag via Instagram mit.

Der Stürmer ergänzte: „Ich will so schnell wie möglich wieder richtig trainieren können, ich will so schnell wie möglich wieder fit sein. Denn: Meine Karriere ist auf jeden Fall noch nicht vorbei.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)