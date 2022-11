WM 2022: Innenministerin Faeser plant Katar-Reise zu DFB-Auftaktspiel

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant, zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu reisen. Faeser plane, im Anschluss an ihren Besuch in der Türkei am Mittwoch in das Emirat weiterzureisen, sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP am Montag.