Biathlon: Deutsches Weltcup-Aufgebot ohne Hinz - Herrmann-Wick dabei

Denise Hermann-Wick führt das deutsche Biathlon-Aufgebot beim Saisonstart in Finnland an. Eine dreimalige Weltmeisterin fehlt.

Angeführt von Einzel-Olympiasiegerin Denise Hermann-Wick starten die deutschen Biathletinnen am Wochenende in den ersten Weltcup der WM-Saison. Dies teilte die Deutsche Biathlon Union (DBU) am Montag mit.