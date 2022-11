NBA: Mavs kassieren peinliche Pleite trotz Doncic-Gala - Nuggets mit unfassbarem Buzzerbeater

Nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen verließen die Dallas Mavericks das Parkett wieder mal als Verlierer. Dabei traten die Gäste aus Denver ohne ihre drei Top-Stars an.

Denn Nuggets-Coach Michael Malone musste in Texas ohne Nikola Jokic, Jamal Murray (beide Health and Safety Protocols) sowie Aaron Gordon (krank) auskommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Mavs-Star Luka Doncic dagegen fand selten seinen Wurf und schrammte trotzdem knapp an einem Triple-Double vorbei. Der slowenische Point Guard verbuchte zwar 22 Punkte, neun Rebounds und acht Assists, doch seine Freiwurf- (6/10) und Dreier-Quote (2/8) ließen zu wünschen übrig.

Auch die restlichen Mavs-Spieler hatten ihre Probleme von Downtown, was die miese Dreier-Quote des Teams von 35,7 Prozent unterstreicht. Zudem trafen die Texaner lediglich 12 von 21 Freiwürfen.

Der Wurf wollte bei den Mavs einfach nicht fallen

Dass Dallas überhaupt so lange im Spiel war, lag vor allem an der zweiten Garde, der Bench-Unit. Josh Green mit 23 Punkten bei 6/7 aus der Distanz stellte gleich zwei Career-Highs auf, während Davis Bertans (15 Zähler, 4/5 Dreier) auch ein gutes Händchen vorweisen konnte. Doch das allein reichte letztlich nicht.

Hyland (13 von 29 Zählern im Schlussviertel), Bruce Brown (zwölf Punkte, acht Assists), Michael Porter Jr. (14 Zähler, fünf Rebounds) und DeAndre Jordan (acht Punkte, 17 Rebounds) holten in der Abwesenheit von Superstar Jokic die Kohlen aus dem Feuer und fügten den Mavs eine peinliche Pleite bei.

Das Highlight des Spiels war aber Cancars irrer Buzzerbeater mit Ende der ersten Halbzeit, was gepaart mit der Vorgeschichte dazu in der NBA so wohl auch noch nie passiert war.