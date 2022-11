WM 2022, TV-Einschaltquote: 6,21 Millionen sehen WM-Eröffnungsspiel Katar - Ecuador im ZDF

Das Eröffnungsspiel der WM interessiert wesentlich weniger Personen in Deutschland als der Auftakt vier Jahre zuvor.

Die Reichweite am Sonntag lag deutlich hinter der Quote von 2018 bei der WM in Russland im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen. Das 5:0 von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien hatten damals 10,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, der Marktanteil betrug 52 Prozent.