WM 2022: Verletzter Mané meldet sich nach Operation

So schwer trifft die Bayern der Mané-Schock

Sadio Mané meldet sich vor dem WM-Start des Senegal gegen die Niederlande via Instagram zu Wort. Er wünscht seinem Team alles Gute.

„Ich bin mir sicher, dass unsere Löwen über sich hinauswachsen und jedes Spiel wie ein Finale angehen werden“, schrieb Mané bei Instagram. Am Montag (17.00 Uhr MEZ im LIVETICKER) startet der Afrikameister gegen Oranje in die Endrunde in Katar.