Valorant Game Changers: Mittelfinger-Skandal überschattet Semifinals

Im ersten der beiden Halbfinals trafen die beiden nordamerikanischen Teilnehmer Cloud9 White und Shopify Rebellion aufeinander. C9, die in Amerika den einzigartigen Rekord halten, die letzten sechs regionalen Game Changers Turniere gewonnen zu haben, gingen als der klare Favorit in das MatchUp gegen das über die Circuit Punktetabelle für die Champions qualifizierte Roster von SR.

Brasilien auf dem Treppchen

Ein zweites Mal wollte man sich von den Brasilianerinnen jedoch nicht vorführen lassen. In einer zügigen Serie sicherte sich das Team aus den Staaten den Startplatz im Endspiel (Fracture 13-9, Icebox 13-5). Somit endet der Turnierverlauf für Liquid auf Platz drei und beweist, was vor dem Turnier bereits von der Mannschaft angekündigt wurde und was auch LOUD mit dem Sieg bei den Champions in Istanbul im November schon eindrucksvoll bewiesen hatte: Die Region Südamerika kann im Valorant eSports mit den ganz Großen mithalten.

Shopify nach Mittelfinger-Skandal ohne Coach im Finale

Im Match gegen Cloud9 hat Coach Rob „rob-wiz“ Kennedy sein Team auf die unnötigste Weise selbst geschwächt. Am Ende einer hitzigen Serie gegen die Blauen zeigte dieser dem gegnerischen Team vor Publikum und offen auf der Bühne den Mittelfinger. Eine mehr als unschöne Geste, die auch in den Augen der Turnierleitung eine rote Linie überschreitet: „Verhalten, welches Spieler im gegnerischen Team nicht respektiert und beleidigt, ist eine Verletzung des professionellen Niveaus, das von Coaches erwartet wird, die in den Valorant Game Changers Champions teilnehmen. Als Konsequenz wird Rob Kennedy für das nächste Match in den Champions am 20. November suspendiert.“