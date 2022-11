Poker: Der Final Table der Deutschen Poker Meisterschaft mit Max Kruse LIVE auf SPORT1 im TV und Stream

Die Deutsche Poker Meisterschaft geht in die entscheidende Phase. SPORT1 überträgt das Finale LIVE.

Mit einem garantierten Preispool von einer Million Euro, jeder Menge Stars und vielen verschiedenen Turnier-Varianten feiert die Deutsche Poker Meisterschaft (DPM) powered by „Four20Pharma“ und „Bench“ vom 15. bis zum 21. November ein spektakuläres Comeback.

Final Table LIVE auf SPORT1

Mit dem Final Table des Texas No-Limit Hold‘em Turniers präsentiert SPORT1 den Höhepunkt der Deutschen Poker Meisterschaft am Montag, 21. November, LIVE ab 19.00 Uhr im Free-TV und feiert damit eine Premiere.

Am Mikrofon sind die deutsche Poker-Stimme Michael Körner sowie SPORT1 Autor und Ex-Poker-Profi Martin Pott als Kommentatoren im Einsatz. Der Sieger des Event darf sich neben dem Championship-Ring und den Titel des Deutschen Poker Meisters über eine stattliche Summe von €70.938 freuen.

Mit Max Kruse ist zudem ein prominenter Name aus dem Fußball dabei. Der Wolfsburg-Profi erkämpfte sich einen Platz am Finaltisch und spielt am Montagabend um den Titel.