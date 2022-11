NBA: Schröder kommt nach Daumen-OP bei Lakers-Sieg in Schwung

Dennis Schröder hat seine Daumenverletzung überwunden und kommt langsam besser in die Saison. Er fertigt mit seinen Lakers die Spurs ab.

Dennis Schröder kommt in der NBA nach seiner Daumen-Operation langsam wieder in Schwung. In seinem zweiten Spiel nach der Verletzungspause kam der Guard der Los Angeles Lakers beim 123:92-Erfolg gegen die San Antonio Spurs zu 13 Punkten, zwei Rebounds und zwei Assists.