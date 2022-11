Stefan Effenberg mit Kritik an WM & Super-League-Plänen - Rat an Moukoko wegen Bayern-Gerücht

Stefan Effenberg spricht in seiner SPORT1-Kolumne über die strittige WM in Katar und mögliche deutsche Erfolgsfaktoren. Die neuen Pläne einer Super League nerven den Experten, einen schnellen Wechsel von BVB-Shootingstar Moukoko zu den Bayern lehnt er ab.

nun rollt also der Ball bei der WM in Katar - mit all seinen vielen politischen Themen abseits des Sportlichen, auf die ich gar nicht weiter eingehen mag an dieser Stelle. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)