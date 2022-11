WM 2022: Zuschauer gekauft? Das steckt hinter der irrwitzigen Fan-Flucht beim WM-Auftakt

Bezahlte Fans? „Sind nur Gäste der FIFA“

Während der Halbzeit traf SPORT1 zwei auffällig gekleidete und laute südamerikanische Fans (einen aus Ecuador, einen aus Kolumbien) an, die sich von einheimischen Anhängern filmen ließen – um PR für das Turnier machen. („Affentheater“: Eskaliert der WM-Streitfall?)

Fans verlassen schon früh das Stadion

60.000 Zuschauer waren zum Anpfiff im Stadion, darunter viele Frauen im schwarzen Gewand und Männer in ihren traditionellen weißen „Thawbs“.

Nach dem Valencia-Doppelpack (17./35.) für Ecuador war die Messe gelesen und die Katarer strömten schon vor Ende der ersten Hälfte aus dem Stadion. In der 75. Minute waren mehr leere als belegte Sitze zu sehen.

Kein Essen mehr nach Anpfiff!

Die Essenskarte las sich eigentlich gut: Chicken Shawarma für 30 Katar Riyal (umgerechnet 8€), ein Hot Dog für 25 Riyal (6,60€) und ein Beef Burger für 40 Riyal (10,50€). Auch für Vegetarier war theoretisch was dabei: Veggie Sticks (17 Riyal) und Veggie Roll (25 Riyal). Theoretisch.

Die meisten Fans mussten das Spiel nämlich hungrig anschauen. Fast im gesamten Stadion gab es kurz nach dem Anpfiff kein Essen mehr. Lediglich Wasser, Cola und alkoholfreies Bier war an den Ausgabeständen noch zu haben. Wasser kostet übrigens 10 Riyal (2,60€), eine Cola 15 (4€) und ein alkoholfreies Bier 30 (8€).

Gebetsraum im Stadion

Katar ist ein streng-muslimisches Land, der Islam die beherrschende Religion. Fünfmal am Tag ertönt der Aufruf zum Gebet. Meist verstärkt sind durch Lautsprecher die Worte des Muezzins zu hören.

Vor Anpfiff des Spiels sah man mehrere Fans mit eigenem Mini-Teppich in der Hand, die sich in Richtung Gebet aufmachten. Manche beteten auf dem Boden zwischen den Aufgängen zu den Tribünen. Im Al Bayt Stadion gab es zudem separate Gebetsräume, in die sich die Gläubigen zurückziehen können.