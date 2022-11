Formel 1: "Du bist eine Legende" - Alonso mit ultimativer Vettel-Huldigung

Fernando Alonso lässt seinen Worten Taten folgen und greift Sebastian Vettel im Rennen tatsächlich nicht an. Zuvor wendet sich der Spanier direkt an Vettel und findet ein paar warme Worte.

Das unterstrich der Spanier an Vettels letztem Formel-1-Rennwochenende in Abu Dhabi. Nachdem er bereits mit dem Helm in den deutschen Farben zu Ehren von Vettel an der Strecke aufgetaucht war, kündigte er am Samstag an, Vettel als „Wingman“ zu beschützen.