WM 2022: Das ist Ailtons WM-Favorit

Wie in alten Zeiten! Ailton mit Traumtor für Bremen

Die WM in Katar ist gestartet. Bundesliga-Legende Ailton nennt seinen Topfavoriten.

Am Sonntag ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gestartet. Beim Turnier in Katar sind weltweit besonders viele Augen auf das Starensemble aus Brasilien gerichtet.