Basketball, easyCredit BBL: ALBA Berlin weiter makellos

Bonn und Berlin (6:0 Siege) führen in der Tabelle vor München, Ludwigsburg (beide 6:1) und den EWE Baskets Oldenburg (5:2), die am siebten Spieltag einen 93:75 (38:38)-Sieg über die BG Göttingen feierten.

Für Alba verbuchte Sikma im Topspiel gegen die MHP Riesen mit elf Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists zweistellige Werte in drei Kategorien. Bester Werfer war Christ Koumadje mit 17 Punkten. Am Dienstag geht es für die Berliner in der EuroLeague gegen Roter Stern Belgrad weiter. Die Bayern spielen am Mittwoch in Frankreich bei ASVEL Villeurbanne.