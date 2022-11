NBA: Irving mit emotionaler Entschuldigung für antisemitischen Post - Rückkehr bei Brooklyn Nets naht

Kyrie Irving steht vor der Rückkehr auf das Feld in der NBA. Der Superstar der Nets reagiert nach seiner Suspendierung aufgrund antisemitischer Äußerungen mit einem emotionalen Interview.

Kyrie Irving hat sich in einem emotionalen Interview für seinen antisemitischen Post entschuldigt und steht nun vor der Rückkehr auf den Platz in der NBA. Am Sonntag soll er bereits im Spiel gegen die Memphis Grizzlies wieder zurückkehren. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)