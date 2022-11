WM 2022: Novum in der WM-Geschichte! Nervöses Katar unterliegt eiskaltem Ecuador

SPORT1-Chefreporter in Katar von Polizei festgehalten

Katar verliert den WM-Auftakt im eigenen Land verdient gegen eiskalte Ecuadorianer, bei denen ein Stürmer-Star herausragt und sich einem WM-Rekord von Eusébio und Co. nähert. Während die Katarer auf ganzer Linie enttäuschen, gibt es außerdem ein Novum in der WM-Geschichte.

Feuerwerk zischte glühend in den nachtschwarzen Wüstenhimmel - doch dann folgte die ganz große Ernüchterung!

Das geheimnisvollste Team des Turniers präsentierte sich dabei nicht annähernd auf WM-Niveau. Entscheidender Akteur war Ecuadors Enner Valencia, der mit seinem Doppelpack (16./31.) für den Sieg der Südamerikaner sorgte und sich damit einem WM-Rekord von Eusébio und Co. näherte.

Valencia selbst schoss nämlich die letzten fünf Tore Ecuadors und liegt damit noch einen Treffer entfernt von Eusébio (Portugal 1966), Paolo Rossi (Italien 1982) und Oleg Salenko (Russland 1994), die sechs WM-Treffer ihres Landes in Folge erzielten.

Katar mit Heimvorteil - Ecuador Favorit

Mit Valencia stellte Ecuador den Top-Torschützen der türkischen Süper Lig, weiter liefen mit Moisés Caicedo und Pervis Estupinán zwei gesetzte Stammspieler von Brighton & Hove Albion auf. Außerdem stand auch Bayer Leverkusens Piero Hincapié in der Anfangsformation. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Auf den Seiten der Katarer hatte der spanische Nationaltrainer Felix Sanchez keine dieser Hochkaräter zur Verfügung. Der größte Name in seinem Team lautete Akram Afif, der in der heimischen Liga bei Al-Sadd SC spielt und mit einem Marktwert von vier Millionen Euro beziffert wird (transfermarkt.de).