DFB-Pokal-Viertelfinale: Bayern-Frauen gegen Hoffenheim

Die Fußballerinnen von Bayern München treffen im Topspiel des DFB-Pokal-Viertelfinales auswärts auf die TSG Hoffenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Anschluss an die Achtelfinalspiele am Wochenende. Die Münchnerinnen hatten sich dabei mit 7:0 gegen den Erstligisten MSV Duisburg durchgesetzt.