WM 2022: Früher VAR-Wirbel im Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador

Doch Ecuador hatte sich zu früh gefreut. Denn der Videoassistent schaltete sich ein und entschied auf Abseits. Und tatsächlich: Die Fußspitze von Michael Estrada war nach einem Luftduell mit Katar-Keeper Saad Al Sheeb in der verbotenen Zone. Schiedsrichter Daniele Orsato nahm den Treffer daraufhin zurück. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

WM 2022: Premiere für Abseitstechnik

Es war das erste Mal, dass die halbautomatische Abseitstechnik zu Rate gezogen wurde. Dabei werden bei jedem Spiel zwölf sogenannte Tracking-Kameras und ein Sensor im Ball eingesetzt, die gemeinsam eine 3D-Animation erzeugen. Die Daten sollen 29 Stellen am Körper der Spieler und den exakten Zeitpunkt der Ballabgabe wiedergeben.

Der Gefoulte lief an und versenkte den Ball cool in der rechten Ecke - das erste Tor der WM 2022. In der 30. Minute legte Valencia das 2:0 nach (Hier geht‘s zum Liveticker)