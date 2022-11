WM 2022: "Schreckliche Situation" - England-Star Dier übt Kritik an FIFA und Gastgeberland Katar

In seiner Kritik berief er sich auch auf das Jahr 2010, als die WM nach Katar vergeben wurde: „Ich war damals 16. Wir haben absolut kein Mitspracherecht, wo wir spielen. Diese Entscheidungen werden von Leuten getroffen, die weit über uns stehen.“

„Sind Fußballer, keine Politiker“

England-Auftakt gegen Iran

Der sportliche Auftakt der Engländer wird jedoch nicht weniger politisch: Die Three Lions treffen am Montag in ihrem Auftaktspiel der Gruppe B auf den Iran.