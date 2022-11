Pompöse Feier in der Wüste: Umstrittene WM in Katar eröffnet

Der Startschuss ist gefallen: Die WM in Katar startet mit dem Eröffnungsspiel, vorher steigt eine Eröffnungsfeier, in der auch einige Stars auftreten.

Mit einer pompösen Feier, Hollywood-Flair und jeder Menge arabischer Elemente ist die umstrittene Fußball-WM in Katar eröffnet worden. ( So lief die Eröffnungsfeier )

Superstar von BTS stellt Song vor

Die Gäste auf der Ehrentribüne neben Infantino hatten dennoch beste Laune. Emir Tamim bin Hamad Al Thani signierte das älteste Nationaltrikot Katars und reichte es seinem Vater Hamad bin Khalifa Al Thani, anschließend sprach er zunächst auf Arabisch seine Begrüßungsworte und richtete dann um 17.09 Uhr Ortszeit ein "Welcome to the World" an die Fans. Infantino, der tags zuvor eine höchst skurrile Pressekonferenz gegeben hatte, genoss diesmal schweigend.