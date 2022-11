WM 2022: SPORT1-Chefreporter in Katar von Polizei festgehalten

SPORT1-Chefreporter in Katar von Polizei festgehalten

Im Rahmen einer Aufnahme am DFB-Mannschaftsquartier in Katar kommt es zu einem Zwischenfall mit der katarischen Polizei.

SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger ist am Samstag in Katar von der Polizei festgehalten worden.

In einer Schalte im Rahmen des WM Doppelpasses auf SPORT1 ordnete Berger erst die Gesamtsituation in Katar ein: „Das Gebäude, in dem die Pressekonferenz mit Kehrer und Gnabry stattgefunden hat, ist eines, das extra für den DFB überarbeitet wurde.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)