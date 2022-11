Anzeige

AEW Full Gear: Fans rufen "F*** CM Punk" - Wirbel um Reaktion bei TV-Übertragung Wirbel um Schmährufe gegen CM Punk

Bei AEW Full Gear stimmten die Fans Schmährufe gegen CM Punk an © AEW

Martin Hoffmann

Bei AEW Full Gear rufen die Fans beim Comeback-Match von Kenny Omega und den Young Bucks „F**k CM Punk“ - ein Reporter kritisiert die Reaktion vor Ort und bei der Übertragung.

Der große reale Eklat um Wrestling-Superstar CM Punk hat offensichtlich auch seine Fans verstimmt - zumindest die bei AEW.

Bei Full Gear, dem ersten Pay Per View nach den folgenschweren Vorfällen bei All Out haben die Zuschauer in Newark nicht nur das Comeback seiner internen Widersacher Kenny Omega und The Young Bucks frenetisch bejubelt. Der 44-Jährige bekam auch verächtliche Rufe während dem Match der Elite gegen das Death Triangle. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Im Lauf des Kampfs gab es zwischenzeitlich einen lauten „F**k CM Punk“-Sprechchor. Er war auch als Kompliment an die starke Ringleistung Omegas und der Brüder Nick und Matt Jackson gedacht, eine unüberhörbare Botschaft an Punk war es jedoch auch.

„F**k CM Punk“: Kritik an Reaktion der Liga

Die Rufe sind eine Ironie der Wrestling-Geschichte, wenn man bedenkt, wie emotional Punks Comeback nach fast acht Jahren Pause im vergangenen Jahr bejubelt wurde – und wie sehr die Rufe nach ihm zu einem Fankultur-Phänomen geworden waren, nachdem er 2014 auch bei WWE in bitterem Streit geschieden war.

Brisant: Der für die US-Version von DAZN berichtende Reporter Steven Muehlhausen berichtete, dass die Bucks die Rufe „angeheizt“ hätten und die Kameras weggeschaltet hätten. Die Bucks hätten sich „umgedreht und das Publikum angestachelt“, schrieb Muehlhausen, der auch in diversen anderen Wortmeldungen generelle Kritik an der Aufarbeitung der Affäre und der Rolle der „EVPs“ darin übte. Bei der Übertragung war keine bestärkende Reaktion der Bucks zu sehen.

Omega und die Bucks haben AEW mitgegründet und sind neben ihrer Rolle als Wrestler Vizepräsidenten (EVPs) von Boss Tony Khan.

Young Bucks und Kenny Omega nach Suspendierung zurück

Nach All Out hatte der frisch als World Champion gekürte Punk in einer mittlerweile berüchtigten Pressekonferenz die Bucks, Omega und den mit ihnen befreundeten Ex-Champion Hangman Page wegen eines internen Konflikts wüst beschimpft. Anschließend kam es zu einer Backstage-Prügelei zwischen Punk und dem mit ihm befreundeten Producer Ace Steel auf der einen sowie Omega und den Bucks auf der anderen Seite.

Boss Khan suspendierte zunächst sowohl Punk als auch „The Elite“, in einer Geheimuntersuchung durch externe Ermittler wurden die Bucks und Omega dann entlastet und Punk als Verursacher der Schlägerei ausgemacht. Steel ist mittlerweile gefeuert worden, mit Punk wird über eine Vertragsauflösung verhandelt.

Ursprung des Konflikts war eine zwischenzeitliche Ausbootung von Punks ehemals bestem Freund Colt Cabana, der bei AEW als Wrestler und Producer für Matches und Segmente gearbeitet hatte. Khan hatte Cabana in letzterer Rolle nicht mehr eingesetzt und ihn als Wrestler in die Schwesterliga ROH verschoben. Im selben Zeitraum wurde Steel eingestellt.

CM Punk vs. AEW: Fronten weiter verhärtet

Der interne Ärger über Punk war hochgekocht, weil der Verdacht aufkam, dass er Cabanas Aus gefordert hätte (zwischenzeitlich war auch im Gespräch, dass AEW Cabanas Vertrag auslaufen lassen würde). Punk hat das zurückgewiesen, auch Khan stützte dessen Darstellung nach Full Gear ein weiteres Mal. Punk und Cabana hatten sich über die Finanzierung eines teuren gemeinsamen Rechtsstreits gegen WWE hässlich zerstritten und sich gegenseitig verklagt.

Wie der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer zuletzt in seinem Wrestling Observer Newsletter berichtete, gibt es in der AEW-Kabine weiter Stimmen, die anhaltend überzeugt sind, dass Punk Strippenzieher hinter der Cabana-Affäre war.

Der Streit zwischen Punk und der Liga soll sich zudem „verschlimmert“ haben, seit Khan Cabana jüngst für ein Match gegen den einflussreichen Ligaveteran Chris Jericho zu AEW zurückbrachte - der sich in dem Konflikt auch gegen Punk positioniert hat.

Punk ist inzwischen als Kommentator für die Liga CFFC in die Öffentlichkeit zurückgekehrt und hat in dem Job mehrfach sarkastische Pfeile in Richtung AEW geschossen. Es wird immer lauter spekuliert, dass er nach Klärung seiner Vertragssituation wieder bei WWE landen könnte.

