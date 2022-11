Formel 1: Vettel glänzt bei F1-Abschied trotz Team-Fehler, Schumacher patzt - Vize-Weltmeister steht fest

Aston Martin verhindert ein besseres Resultat von Sebastian Vettel in dessen letztem Formel-1-Rennen. Mick Schumacher patzt - und wird dafür bestraft. Ferrari jubelt über die Vizeweltmeisterschaft.

Weltmeister Max Verstappen hat auch das Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi gewonnen und seinen Rekord damit ausgebaut. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Sebastian Vettel beendete seine erfolgreiche Karriere mit einem fahrerisch starken Rennen. Der viermalige Weltmeister wurde in seinem 299. Grand Prix Zehnter - eine riskante Strategie seines Teams kostete ihn die Chance auf ein besseres Ergebnis. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Vettel: „Wie konnten wir nur so daneben liegen?“

„Wie konnten wir bei der Strategie nur so daneben liegen?“, funkte Vettel wütend, als er erneut aus den Punkterängen gefallen war, nachdem er sich von Rang 19 nach dem viel zu späten Stopp wieder nach vorne gekämpft hatte

Vor diesem Boxenstopp hatte er bereits am Funk getobt: „Wir werden von allen gefressen. Wer überholt uns als nächstes? Wir sind leichte Beuchte.“

Vettel nach Abschied: „Habe das Rennen genossen“

Um das Sportliche ging es für den 35-jährigen Vettel am Ort seines ersten Titelgewinns 2010 nur noch am Rande. Dafür war reichlich Raum vorhanden für Emotionen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

So überraschte Vater Norbert Vettel seinen berühmten Sohn mit dem ersten Rennhelm, den ersten Rennhandschuhen und dem ersten Overall. Schumacher und Alonso trugen in Abu Dhabi Helme im typischen Vettel-Design: weiß mit schwarz-rot-gold.