Darts: Das Märchen der Legende van Barneveld ist beendet

Barney is back! Mega-Aufholjagd kostet Price Titelverteidigung

Raymond van Barneveld liefert Michael Smith im Halbfinale des Grand Slam of Darts einen großen Kampf - aber der „Bully Boy“ löst mit 16:12 das Final-Ticket.

„Bully Boy“ Michael Smith hat den märchenhaften Siegeszug der Legende Raymond van Barneveld beim Grand Slam of Darts gestoppt.

Vorausgegangen war ein großer Kampf, in dem der 55 Jahre alte van Barneveld - zuvor gegen den zweimaligen Weltmeister Gerwyn Price siegreich - einen 0:5-Rückstand gegen seinen 23 Jahre jüngeren Widersacher aufholte und zwischenzeitlich zum 10:10 ausglich. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Bricht der Bully Boy seinen Major-Fluch?

Der 32 Jahre alte Smith war in vielerlei Hinsicht stärker als der alte Rivale des Rekordweltmeisters Phil Taylor, hatte einen deutlich höheren Drei-Dart-Average (104,10 - 94,97) und warf auch mehr 180er (17 zu 9). Van Barneveld blieb dennoch lange im Spiel, weil seine Checkout-Quote auf Augenhöhe, am Ende sogar besser war (33,33 zu 32,65).

Der zweimalige WM-Finalist hat im Endspiel am Abend (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) die große Chance, den lang ersehnten ersten Triumph in einem Major-Turnier zu feiern - der auch ein großes Ausrufezeichen vor der am 14. Dezember beginnenden Weltmeisterschaft 2023 wäre.