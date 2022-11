Doppelpass: Bernd Reichart zur Kritik an der Super League

Bernd Reichart will mit seiner Agentur A22 die europäische Super League doch noch durchsetzen. Im SPORT1-Doppelpass äußert er sich zur harschen Kritik an seinem Vorhaben.

Super League mit Auf- und Abstieg

Konkret stellte Reichart folgende Vorschläge vor: „Es muss um einen mittwöchlichen Wettbewerb gehen, der im kompletten Einklang zu den nationalen Ligen steht. Also dass kein Klub seine nationale Liga verlassen muss, um an einem europäischen Wettbewerb teilzunehmen.“

Weiter gestand er, dass es ein Wettbewerb sein müsse, „für den sich jeder qualifizieren kann und der in Verbindung steht mit den nationalen Ligen. Jeder kann den Traum leben, dann über Auf- und Abstieg an die Spitze des europäischen Fußballes zu kommen“.

„UEFA steht im Weg“

Auch gehe es gar nicht um die finanziellen Vorteile der Super League Aspiranten. Sondern eher auch „um den Gedanken des Financial Fairplay. Dass das auch in Europa endlich mal effektiv umgesetzt werden kann. Da lässt die UEFA jeden Klub vom Haken, der von Außen fast unlimitiert Geld in das System pumpt“, so Reichart.