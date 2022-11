Fußball-WM: Berhalter macht Adams zum US-Kapitän

Der langjährige Bundesliga-Profi Tyler Adams wird die US-amerikanische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar als Kapitän anführen.

Der langjährige Bundesliga-Profi Tyler Adams wird die US-amerikanische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar als Kapitän anführen. Dies verkündete Trainer Gregg Berhalter bei einer Pressekonferenz am Sonntag in Doha. Adams, der von 2018 bis 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag stand, ist 23 Jahre alt und spielt seit dem Sommer für den Premier-League-Klub Leeds United.