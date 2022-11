Reus über WM-Aus: „Vielleicht etwas zu früh angefangen“

Der 33-Jährige von Borussia Dortmund fehlt in Katar aufgrund anhaltender Probleme im Sprunggelenk. Lediglich 2012 bei der EM in Polen und der Ukraine sowie beim historischen Aus nach der Gruppenphase bei der WM 2018 in Russland stand Reus bei großen Turnieren im DFB-Kader. Das neuerliche WM-Aus sei "natürlich sehr, sehr bitter. Aber es gehört zum Leistungssport dazu. Ich werde damit vernünftig umgehen und im neuen Jahr neu angreifen", sagte Reus.