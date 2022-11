WM 2022: Lise Klaveness zürnt nach Rede von Gianni Infantino

FIFA-Kritikerin Lise Klaveness hat die Rede von Gianni Infantino kurz vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar als „gefährlich“ bezeichnet.

FIFA-Kritikerin Lise Klaveness hat die kontroverse Rede des umstrittenen Weltverbands-Präsidenten Gianni Infantino kurz vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar als „gefährlich“ bezeichnet.

Nach Ansicht von Klaveness, die beim zurückliegenden FIFA-Kongress in Katar durch ihre Kritik am Weltverband und dem WM-Gastgeber weltweit für Aufsehen gesorgt hatte, habe Infantinos denkwürdiger Monolog gezeigt, dass er unter Druck steht.

„Die Kritik ist berechtigt“, sagte die Skandinavierin: „Nicht an Katar an sich, sondern an der FIFA und den internationalen Fußballverbänden.“