NBA: Bizarrer Leiter-Vorfall um Superstar Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo verlor in der Nacht zum Samstag mit seinen Milwaukee Bucks nicht nur 102:110 gegen die Philadelphia 76ers in der Nacht - er kassierte wegen eines kuriosen Vorfalls im Anschluss an die Partie auch noch viel Häme.

Harrell unterbrach Antetokounmpos Freiwurfroutine

Während Antetokounmpo danach an der Linie stand und an seinem Wurf arbeitete, knüpfte ihm Sixers-Center Montrezl Harrell zunächst den Ball ab und gab ihn nicht wieder her. Er war über den Griechen verärgert, weil er ihn an davon abgehalten hat, selbst sein „Post-Game-Work" zu machen.