Ski Alpin: Kreuzbandriss-Drama um italienische Hoffnung setzt sich fort

Doch beim Sieg von Mikaela Shiffrin stand ihr Name nicht auf der Startliste, ihre Verletzungsgeschichte erfuhr eine ungewollte Fortsetzung: En erneuter operativer Eingriff in ihrem lädierten Knie ist zuletzt nötig geworden.

So teilte der Verband mit, dass die 25-Jährige „nach einer Knorpeloperation an ihrem linken Knie, die vor drei Wochen durchgeführt wurde, mit der Physiotherapie begonnen“ habe.

Martina Peterlini zeigt sich geknickt

„Leider laufen die Dinge nicht immer so, wie wir es wollen. Egal, wie sehr wir uns bemühen, manche Dinge lassen sich nicht kontrollieren“, teilte Peterlini auf ihrem Instagram-Kanal mit. So sei ihr Knie immer „noch nicht bei 100 Prozent“.

Wann sie in den Weltcup zurückkehrt, ist noch offen. So soll sie die Rennen in Killington definitiv verpassen, könnte aber zum Heimrennen in Sestriere Mitte Dezember wieder fit sein.