Ski Alpin: Mikaela Shiffrin nimmt Lindsey Vonn historischen Rekord ab

Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn hatten sich Rekord geteilt

„Es ist ein bisschen hart zu erklären, was es mir bedeutet, denn es ist eine große Nummer“, erklärte Shiffrin nach dem Rennen und ergänzte, „ich glaube nicht, dass ich als Mensch so viele Gefühle auf einmal empfinden kann. Eigentlich denke ich nicht an 75. Ich denke nur an diese eine.“